Orléans, France

"Un incendie très violent et extrêmement impressionnant. Une boule de feu qui a dévasté l'appartement." C'est en ces mots que les pompiers du Loiret décrivent l'incendie qui a eu lieu ce samedi soir aux alentours de 20h50 dans une résidence Vallogis, quartier Saint-Marceau à Orléans.

Un feu de friteuse à l'origine de l'incendie

Le feu s'est déclenché dans la cuisine d'un appartement situé au deuxième étage de cet immeuble de la rue Alain-Savary, sans doute à cause d'une friteuse. Les habitantes de cette appartement, une femme de 48 ans et sa fille d'une vingtaine d'années ainsi que leurs voisines, une maman de 28 ans et sa fille d'un an ont inhalé de la fumée et ont été hospitalisées à la Source. Une cinquième personne a été légèrement blessée dans le drame.

Tous les habitants évacués

Un seul appartement a été entièrement détruit par les flammes, mais les cinquante résidents ont du être évacués. Cette nuit, 18 d'entre eux ont été hébergés à la salle de la Cigogne, les autres ont été relogés. Jusqu'à 50 pompiers ont été mobilisés pour venir à bout de l'incendie.