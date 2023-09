À Orvault, des tensions après l'installation d'une soixantaine de caravanes de Roms

Une nouvelle installation de caravanes sur un terrain municipal d'Orvault, dans l'agglomération nantaise, provoque le malaise. Dans la nuit de vendredi à samedi, une soixantaine de caravanes de la communauté Rom ont investi un site sportif de la commune, malgré le renforcement de la sécurisation des lieux il y a quelques mois. Dans un message sur le réseau social Facebook, le maire d'Orvault, Jean-Sébastien Guitton, fait part de sa colère. "Je condamne fermement cette occupation illicite", écrit-il.

ⓘ Publicité

Un dépôt de plainte

Jean-Sébastien Guitton a déposé plainte et demande une expulsion rapide de ces caravanes. Le maire d'Orvault en appelle au "soutien déterminé de l’Etat pour faire face à cette situation". "Je me suis entretenu directement avec le Directeur départemental de la police nationale et le Sous-Préfet en charge des populations roms pour affirmer ma ferme volonté que les forces de police nécessaires soient mobilisées pour obtenir une expulsion rapide", explique-t-il dans son message sur les réseaux sociaux, faisant par de l'inquiétude des riverains.