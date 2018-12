À Paris, les riverains de la prison de la Santé se préparent à sa réouverture

14e Arrondissement, Paris, France

Une prison au cœur du 14ème arrondissement de Paris. La maison d'arrêt de la Santé, fermée depuis 4 ans, rouvrira ses portes le 7 janvier, après de gros travaux. En attendant, ce lundi, une opération "marche à blanc" se déroule : 300 surveillants vont vérifier le bon fonctionnement des portes, des parloirs, des cellules...

Je trouve que c'était un très mauvais choix", Hugo, riverain

Aux abords de la prison, la réouverture fait beaucoup parler les riverains. Hugo et Giusi se trouvent juste en face du département des prisonniers en semi-liberté, déjà incarcérés. "On les voit à la fenêtre. Là par exemple il y a des draps, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur", observe Hugo, qui habite ici avec sa femme depuis cinq ans. "Faire une prison moderne au centre de Paris, je trouve que c'était un très mauvais choix."

A gauche, des appartements. A droite, des fenêtres de cellules de détenus. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Giusi, elle, relativise : "cela gêne un peu, mais je pense que l'on doit s'habituer, nous n'avons pas le choix." Beaucoup d'habitants ne sont pas inquiets comme Thierry, qui habite ici depuis 40 ans et qui a bien connu la prison en activité : "il y a eu très peu de mésaventures."

Certains habitants rassurés

Corinne, résidente rue de la Santé, comme d'autres, est même complètement rassurée : "il y aura plein de policiers", se réjouit la riveraine. "Quand on vit dans ce quartier, on se sent très en sécurité quand la prison est ouverte."

Reste la valse des convois de prisonniers, qui feront certainement un peu de bruit : en plus des cents détenus du quartier de semi-liberté, la maison d'arrêt accueillera 739 prisonniers.