A Paris, un policier filmé en train d'asperger du gaz lacrymogène sur les affaires de plusieurs migrants

C'est une vidéo choquante qui circule sur les réseaux sociaux depuis ce jeudi. On y voit un CRS asperger du gaz lacrymogène sur des affaires appartenant à des personnes sans domicile fixe. La scène a été filmée dans le nord de Paris, près du métro Stalingrad, par l'association humanitaire Utopia 56. Elle souhaite désormais une enquête de l'IGPN, la police des polices.

Le coordinateur parisien d'Utopia 56, Nikolaï Posner parle d'une image "rare" mais qui illustre, selon lui, "un harcèlement quotidien" de la part de la police. "C'est assez ahurissant pour nous de voir la nonchalance avec laquelle il asperge les affaires. Depuis des années, nous avons des témoignages de personnes qui se font gazer leurs affaires, ou qui se font gazer elles-mêmes alors qu'elles dorment à même le sol" a-t-il confié à franceinfo.

"Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais réussi à avoir des preuves en images de ces faits-là donc vous imaginez bien que c'est très dur à tenir ensuite devant l'IGPN. Quand on a reçu cette image, on s'est dit qu'on allait enfin pouvoir donner écho à la vérité subie par ces personnes depuis des années", a souligné le coordinateur parisien d'Utopia 56.

La police nationale a ouvert une enquête administrative après la diffusion de cette vidéo. Utopia 56, de son côté, a contacté la Défenseure des droits et compte saisir l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN). Selon les informations de franceinfo, "pour l’heure, l’IGPN n’est pas saisie."