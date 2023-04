A Parthenay, les gendarmes démantèlent un trafic de drogue et interpellent quatre personnes

43 grammes de cocaïne, 732 grammes de résine de cannabis, 25 grammes d'herbe de cannabis, et 2420 euros en espèces. Un butin qui, à en croire les gendarmes de Parthenay, aurait pu être encore plus gros si les perquisitions avaient eu lieu avant le week-end de Pâques. Pour autant, les quatre hommes interpellés simultanément par les forces de l'ordre seront jugés en comparution immédiate ce lundi 17 avril au tribunal de Niort.

ⓘ Publicité

La gendarmerie précise que l'enquête durait depuis plusieurs mois, et qu'il a fallu plusieurs semaines de préparation avant le grand jour : il faut dire que ce mardi matin, à 6H00, pas moins d'une cinquantaine de gendarmes et des équipes cynophiles sont sur les lieux des interpellations. Quatre hommes âgés de 20 à 35 ans sont arrêtés et placés en garde à vue pendant près de 72 heures. Deux d'entre eux sont ensuite placés en détention provisoire, les deux autres, sous contrôle judicaire.

Un trafic qui semble bien rodé

C'est ce que souligne la gendarmerie de Parthenay : il semblerait que ce trafic soit très bien organisé. Parmi les quatre hommes poursuivis, l'un serait grossiste et revendrait la drogue au détail à deux de ses comparses. Eux se serviraient de leur logement pour vendre la marchandise aux consommateurs. Enfin, le dernier est soupçonné d'être le chauffeur, parce qu'il est le seul de la bande à avoir le permis, précise la gendarmerie.

Trois d'entre eux sont connus des services pour des délits de droit commun. Ils seront jugés tous les quatre en comparution immédiate ce lundi au tribunal de Niort.