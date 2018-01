Pau, France

38 migrants ont déposé 38 plaintes en même temps au palais de justice de Pau ce jeudi. Avec des avocats du barreau de Pau, les 17 réfugiés du centre d'accueil de Beterette à Gelos, et les 21 du Formule 1 sont venus déposer plainte contre l'état italien, pour actes de tortures, et traitements dégradants et inhumains.

"On nous traitait comme des criminels, comme des animaux"

Ils veulent dénoncer la manière dont ils ont été traités en arrivant par la mer en Italie. Abdoulazy est soudanais. Il a 42 ans. Il était enseignant au Soudan où il a laissé sa femme et ses deux enfants. Il est arrivé en août 2014 en Sicile. Il raconte ce qu'il a vécu lors des ces premiers mois en Europe après sa traversée de la méditerranée.

Ils nous ont mis dans un grand hall pendant quatre jours. Nous étions environs 200. Beaucoup de femmes et des enfants. Des gens qui venaient de beaucoup de pays différents. Il n'y avait qu'une salle de bains. Ils nous faisaient passer la nourriture par la fenêtre. On nous traitait comme des criminels, comme des animaux. Au bout de 4 jours ils nous ont forcé pour prendre nos empreintes digitales. Après, on nous a changé d'endroit où nous sommes restés pendant 15 jours. Personne n'est venu nous poser des questions. Personne n'est venu nous aider. On nous donnait à manger le matin et le soir. Personne ne nous a donné d'informations. Ils nous ont considéré comme des étrangers - Abdoulazy

Abdoulazy attend le résultat de sa demande de statut de réfugié politique.