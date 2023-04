À Pau, le procès d’un "tyran domestique" sur sa compagne et leurs enfants

Le tribunal de Pau a jugé un homme de 32 ans dans le cadre d'une comparution immédiate ce lundi. Il a été condamné à deux ans de prison ferme pour des faits de violences répétées. Cela s'est déroulé pendant trois ans sur sa compagne et leurs deux fils aînés, entre 2020 et 2023 à Orthez. Il semble que cette famille a vécu un enfer au quotidien, dans un climat de terreur et de menace. L'homme a obligation de soins et de travail, il a interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de paraître au domicile de sa compagne.

ⓘ Publicité

Addiction à l'alcool remplacée par l'addiction aux jeux vidéos

Un gendarme avait appris qu'il y avait un contexte de violences conjugales et à la suite de cela, la gendarmerie d'Orthez a ensuite enquêté sur les faits. Il s'agit d'insultes, de gifles et parfois même des coups de poing sur sa compagne et sur leurs deux fils âgés de 11 ans et 13 ans, chez eux à Orthez.

"J'ai arrêté l'alcool et puis je me suis replié sur moi-même, j'étais irritable, j'avais des problèmes de sommeil, j'ai mis une mauvaise ambiance à la maison, une ambiance terrible" reconnaît le prévenu qui jure ne pas avoir "battu sa femme depuis plus de trois ans". Jamais eu de coups de poing ? "Jamais" maintient le trentenaire à la barre qui a présenté ses excuses.

Maltraité pendant son enfance et placé en foyer à 9 ans

Ce n'est pas ce qui ressort des auditions des victimes. "Vos enfants mentent ?" a interrogé la procureure de la République de Pau, Marion Méfiant. L'homme a répondu qu'ils avaient "dû entendre des cris". "Dans ce dossier on touche au cœur de l'emprise" s'est agacée l'avocate des victimes, Me Céline Saint-Michel. Elle évoque un "tyran domestique" dont le comportement lié aux troubles du sommeil est "inacceptable tout comme le fait qu'il se présente comme un père protecteur".

La procureur a insisté sur les violences verbales et psychologiques dans un "dossier particulièrement glaçant" : "Pendant son audition, cette femme n'a pas le temps de dire aux gendarmes ce qu'elle vit depuis 15 ans parce que ses sorties sont chronométrées, elle ne peut pas s'habiller comme elle veut, ne peut pas sortir quand elle veut et elle doit fournir des attestations si elle rentre en retard."