À Pau, un homme gravement blessé après une chute du 9e étage d'un immeuble

Les pompiers sont intervenus ce mardi à Pau. Ils ont été alertés pour une chute du 9e étage d'un immeuble. Un homme de 38 ans se serait défenestré selon les pompiers. Cela s'est passé en milieu d'après-midi sur le boulevard Alsace-Lorraine, au niveau de Biopyrénées, entre le cours Lyautey et le rond-point de la foire exposition. Malgré sa chute, le trentenaire n'est pas mort. Il a été transporté dans un état très grave au centre hospitalier de Pau et sous escorte policière pour ouvrir la route et arriver au plus tôt aux urgences. Cinq personnes ont été prises en charge par les secours, des témoins de la scène très choqués. Il s'agirait d'un acte intentionnel, une tentative de suicide selon les pompiers.