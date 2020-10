À Pau, une centaine de policiers devant le commissariat pour dénoncer les violences contre leurs collègues

Ils étaient accompagnés de collègues retraités, de représentants politiques et de quelques citoyens pour protester contre les attaques, en région parisienne, de policiers et d'un commissariat les 8 et 10 octobre. Les policiers demandent "des moyens à la hauteur de leurs besoins".

"Une violence sans précédent." C'est ce que dénonçaient la centaine de policiers rassemblés devant le commissariat de Pau, ce lundi à midi, après l'attaque de policiers à Herblay (Val d'Oise) jeudi 8 octobre et celle d'un commissariat à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) deux jours plus tard.

On attaque les commissariats maintenant... jusqu'où est-ce que ça va aller ?

Paul Montfort, président des retraités de la police Pau-Béarn.

À leurs côtés, quelques anciens collègues. Paul Monfort, président des retraités de la police Pau-Béarn, ne manque aucun rassemblement. "Quand on fait ce métier, on le fait jusqu'à la mort, explique-t-il. Et là, la violence monte d'un cran et c'est grave. Cela ne date pas d'hier mais ça commence à déborder. On attaque les commissariats maintenant... jusqu'où est-ce que ça va aller ? La République est en danger. Les politiques promettent, mais ils ne font rien."

Des représentants politiques, il y en avait. Le secrétaire départemental du parti Les Républicains et maire de Lons, Nicolas Patriarche, son adjoint et maire d'Ogeu-les-Bains Marc Oxibar, mais aussi Alain Sanz, le maire de Rébénacq et président de l'Association des maires du 64. Il était particulièrement touché par les attaques de ces derniers jours : "Ma fille est commandant divisionnaire dans le Val d'Oise et mon gendre est un collègue des policiers lynchés la semaine dernière. C'est ignoble... Cela aurait pu être lui, à la place de ces policiers. Nous ne sommes plus dans une démocratie, nous sommes dans une jungle !"

Je n'ai pas fait de mon fils une chair à canon ! C'est mon fils, j'y tiens.

Michèle Mothes, maman d'un policier.

Quelques mètres derrière, un peu moins d'une dizaine de citoyens sont venus soutenir les agents. Michèle Mothes, maman d'un policier de 43 ans installé à Mayotte, était particulièrement touchée : "Mon fils est assez secret et ne me parle pas beaucoup de la violence qu'il subit. Mais je vois bien, dans le journal local qu'il m'envoie, les difficultés auxquelles il est confronté. Je n'en ai pas fait une chair à canon ! C'est mon fils, j'y tiens. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de particuliers rassemblés ici parce que le sujet touche toute la société."

Tous les syndicats de police seront reçus ce jeudi 15 octobre à l'Élysée par Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. À Pau, les syndicats Unité SGP Police et Alliance attendent que le président de la République prenne en compte leur demande de réponse pénale face à ces violences et fournisse "des moyens à la hauteur de leurs besoins".