À peine installé, un radar tourelle déjà dégradé dans l'Eure

Conches-en-Ouche, France

Ce ne sont que quelques traces de peinture, mais, informée par France Bleu Normandie, c'est une dégradation pour la préfecture de l'Eure qui annonce qu'elle va porter plainte, comme pour chaque acte de vandalisme. Décidément, le radar de Conches-en-Ouche, installé sur la départementale 840, n'a pas que des amis. Son prédécesseur, un radar automatique avait été incendié il y a un an. Pendant de longs mois, il n'y avait plus de radar sur cette portion de la départementale 840 qui contourne la commune. Le nouvel équipement n'a tenu que quelques semaines intact.

400 radars tourelles prévus en France

Ces radars tourelles sont destinés à remplacer en partie les radars vandalisés pendant le mouvement des "gilets jaunes" et ont pour vocation de remplacer l'ancien parc de radars déployés au début des années 2000. "Pour l'heure, ils vont remplir les mêmes fonctionnalités que ceux que vous connaissez" déclarait Arnaud Gilet, le directeur de cabinet du préfet de l'Eure sur France Bleu le 27 juillet, "à savoir soit prise éloignement, soit prise à l'approche, et, à terme d'autres fonctions pourraient être utilisées", au plus tard d'ici à la fin de l'année, comme le contrôle du port de la ceinture de sécurité ou l'utilisation du téléphone au volant. Arnaud Gilet rappelait que "ces radars ont vocation à être moins endommagés" car implantés plus en hauteur. Le radar tourelle se présente sous la forme d'un mât de 2,6 mètres de haut surmonté d'une cabine noire et blanche dont le sommet culmine à 4 mètres (+/- 50 cm) au dessus des voies de circulation. Les auteurs de dégradations sur un radar sont passibles d'une peine de cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende. La Sécurité routière propose une carte interactive des 3.275 radars installés en France métropolitaine.