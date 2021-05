A Marseille, l'Eglise des Réformés souillée de taches rouges

Très mauvaise surprise pour les passants et les fidèles de l'église des Réformés, en haut de la Canebière à Marseille. Les habitués de la paroisse ont découvert cette semaine des taches rouges, probablement de la peinture, qui ternissent les marches et la statue de Jeanne d'Arc. "Ça fait peur, on dirait presque un avertissement en vue d'actes sanglants", s'inquiète Aliette, qui se rend presque tout les jours dans l'église.

"Ca fait vraiment peur, on dirait presque du sang !" © Radio France - Lou Momège

Passants et paroissiens sont émus et outrés de voir ce lieu souillé. "Ça me fait beaucoup de peine, elle est très belle cette église", se désole Eliane, une retraitée qui habite le quartier. Charlotte, qui est aussi une fidèle, souligne l'ironie de la situation : "C'est quand même grave qu'à la fin des travaux elle soit détériorée de cette façon...". Mais elle reste positive : "Il faut la nettoyer, encore une fois, et puis c'est tout !"

L'église des Réformés est en cours de rénovation jusqu'en 2022. Noircie par la pollution, sa façade principale venait de retrouver blancheur initiale. Des travaux qui s'élèvent à 18 millions d'euros, et largement financés par le département des Bouches-du-Rhône. La collectivité "condamne vigoureusement les dégradations commises sur cet édifice remarquable, joyau du patrimoine marseillais". Elle précise qu'une enquête sera rapidement ouverte pour retrouver les autres de cet acte de vandalisme.

Les pieds de la statue de Jeanne d'Arc ont aussi été souillés. © Radio France - Lou Momège

Classée monument historique, l'église Saint-Vincent-de-Paul, peut se vanter d'être aussi haute que Notre-Dame-de-Paris. Au début de l'année, les échafaudages érigés pour la rénover ont été retirés, mais les travaux de restauration doivent encore durer plusieurs mois.