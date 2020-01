A Périgueux, le procès de trois cambrioleurs repoussé à cause de la grève des avocats

Trois hommes devaient comparaître devant le tribunal de Périgueux ce mercredi. Ils sont accusés de cambriolages et tentatives de cambriolage à Thenon, Bassillac et Auberoche entre le 25 décembre et le 6 janvier.

Les trois hommes ont été arrêtés par la gendarmerie le 6 janvier alors qu'ils venaient d'entrer par effraction dans un restaurant de Thenon. La comparution immédiate n'a pas eu lieu ce mercredi. Les avocats étaient absents, tous en grève. Les hommes resteront en détention jusqu'à leur prochaine comparution le 29 janvier.