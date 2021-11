A Périgueux, le syndicat de police Alliance attend toujours un nouveau commissariat.

Espéré pour 2020, le nouvel hôtel de Police de Périgueux ne devrait pas être opérationnel avant 2024. C'est trop long, et trop loin estime le syndicat Alliance qui n'y croit plus vraiment.

Les jours passent, les semaines, les années et rien ne vient. A Périgueux, les responsables départementaux du syndicat de police Alliance désespèrent de voir un jour s'élever le bâtiment du nouvel hôtel de police de Périgueux. Gérald Darmanin était en Dordogne le 9 novembre dernier. Mais le ministre de l'intérieur n'est pas passé par Périgueux. Présent à l'inauguration de la brigade de gendarmerie de Thiviers, il a pourtant répondu à une question sur le commissariat, précisant que le ministère de l'intérieur avait confirmé le principe du nouveau hôtel de police de Périgueux. Il devrait s'installer dans les bâtiments du Grand Périgueux près de la caserne des pompiers. Le ministère a signé des documents en ce sens voilà quelques jours, mais ça ne suffit pas à rassurer les policiers.

"Je me demande si un jour il va sortir de terre"

Pour David Fournier, responsable départemental du syndicat Alliance, ces validations budgétaires concernent les années 2022 et 2023 et donc, il faut encore attendre pour voir le bâtiment sortir de terre, alors que certaines unités sont logées dans des Algecos, qu'il y a de l'amiante dans les sols, et des bureaux trop petits pour le nombre de policiers qui y travaillent . Pour le directeur départemental de la Sécurité Publique Sébastien Sarti, il faut respecter le temps politique. Les choses sont en bonne voie et les financements actés. Le déménagement devrait pouvoir se faire en 2024.

Le commissariat de la police nationale de Périgueux en Dordogne © Radio France - Thibault Delmarle

Le poste de police de Boulazac fermé

Philippe de Souza, secrétaire départemental adjoint du syndicat dénonce lui, une autre décision qu'il juge préjudiciable pour la police. Les deux agents de Boulazac ont quitté la commune. Ils ont été redéployés à Coulounieix-Chamiers. Il n'y aura désormais plus qu'un agent quelques heures par semaine dans la maison France Services. Il le regrette: " les collègues de Boulazac connaissent très bien le terrain, la population, la topographie des lieux. Ils nous aidaient parce que cela constituait un maillage avec l'investigation ou la brigade motocycliste. On avait des informations en direct que nous n'aurons plus.