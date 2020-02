A Périgueux, le tribunal pour enfants manque cruellement de moyens

L'année 2019 a encore été une année compliquée pour le tribunal pour enfants de Périgueux. La juridiction croule sous les dossiers d'enfants placés, isolés. Depuis quelques années, leur nombre ne cesse d'augmenter et les moyens ne suivent pas.

Périgueux, France

La situation n'est pas nouvelle, mais elle devient désormais alarmante. En 2019, le tribunal pour enfants de Périgueux était en charge de plus de 1300 dossiers... C'est plus du double par rapport à la norme nationale, puisqu'une juridiction comme celle-ci ne devrait en temps normal pas s'occuper de plus de 600 dossiers à la fois.

Beaucoup de mineurs étrangers isolés

En Dordogne, le nombre d'enfants aux situations familiales compliquées n'a cessé de grimper ces dernières années. Les mineurs étrangers isolés a particulièrement explosé, et la situation n'est désormais plus tenable selon le président du tribunal de grande instance de Périgueux. Il n'existe pour l'instant qu'un seul cabinet de suivi pour tous ces mineurs, et les effectifs fonctionnent déjà à flux tendus.

Des renforts d'urgence

Pour faire face à l'urgence, des assistants de justice d'autres juridictions, mais aussi des greffiers réservistes sont appelés en renfort. Une solution provisoire, qui appelle surtout le tribunal à demander plus de moyens. La direction a maintenant bon espoir d'accueillir un deuxième cabinet de suivi pour s'occuper de tous ces dossiers. Le problème, c'est que rien n'est encore sûr... Et que le cabinet ne devrait pas ouvrir avant septembre prochain.