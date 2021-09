A Périgueux, les opposants au Pass sanitaire prêts à dormir sur le parvis de la cathédrale Saint Front

Une vingtaine d'opposants au pass sanitaire se sont retrouvés sur le parvis de la cathédrale Saint Front prêts à y passer la nuit et même plus pour défendre leurs convictions.

Il est un peu plus de 19 heures et une vingtaine de personnes sont rassemblées sur le parvis de la cathédrale Saint Front à Périgueux A côté, une voiture roule au pas, transportant un matelas sur le toit.

Les militants du collectif No Pass envisagent de dormir sur le parvis de la cathédrale Saint Front © Radio France - Valérie Déjean

Les membres du collectif NO PASS sont là. Pour défendre les soignants suspendus, et parce qu'ils sont opposés au Pass sanitaire, ils envisagent de coucher là, sur le parvis et pour certains de démarrer une grève de la faim. Ils ont aussi suspendu une poupées à un arbuste à l'effigie des soignants. Reste à savoir s'ils auront l'autorisation de rester sur place . Les choses devraient se décider ce mercredi.