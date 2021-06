A Perpignan, des policiers municipaux bien équipés mais jamais parfaitement protégés

Confrontés à des situations de plus en plus violentes et à la menace terroriste, les policiers municipaux ne sont pas tous équipés de la même manière selon les communes. A Perpignan, ils disposent de moyens de protection assez conséquents mais ce n'est pas toujours suffisant selon eux.

L'agression au couteau d'une policière dans la petite commune de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) le 28 mai est venue s'ajouter à une longue liste de faits de violences subies par les policiers municipaux français dans l'exercice de leurs missions. Selon les communes, ces policiers ne sont pas toujours armés et leur équipement peut énormément varier en fonction des dotations attribuées par les municipalités.

Des policiers perpignanais armés

A Perpignan, les policiers municipaux possèdent une arme de poing, ce qui n'est pas le cas partout en France. Il s'agit d'un Glock, un pistolet semi-automatique. Si on ajoute un gilet pare-balles, un bâton télescopique et une bombe lacrymogène, on obtient l'équipement minimum des policiers municipaux perpignanais lorsqu'ils sont sur le terrain.

Un choix en amont de la mission

"Ensuite, nous avons le flashball, qui est une arme de défense intermédiaire, et le pistolet à impulsion électrique", liste Hervé Beille, responsable de la cellule formation des moniteurs au sein de la police municipale de Perpignan. Avec ses équipes, il enseigne le maniement de ces différents moyens de défense aux agents de terrain de la ville. 12 flashballs et une dizaine de pistolets à impulsion électrique sont à disposition des équipes mais ne sont pas systématiquement amenés en mission.

"C'est une palette d'armes qui nous est mise à disposition. Après c'est à l'agent, lors de la situation qu'il va rencontrer, de s'adapter, explique le formateur. Dans tous les cas de figure, à partir de sa prise de service, il a l'autorisation de prendre le flashball ou le pistolet à impulsion électrique, à condition d'être habilité pour."

"On essaie de toujours faire en sorte qu'il y ait au moins un à deux agents sur la journée qui possèdent un pistolet à impulsion électrique parce que c'est une arme intermédiaire dont nous pouvons faire usage en cas de nécessité", relate Maxime, responsable de la brigade VTT de la police municipale de Perpignan. "Ca peut permettre de neutraliser un individu sans vraiment porter atteinte à son intégrité physique, argumente le policier. Sur les opérations conjointes, que ce soit avec la police nationale ou même une opération interne sur certains quartiers difficiles, on va s'adapter et peut être prendre un flashball ou des gazeuses de grande capacité pour pouvoir s'extraire rapidement en cas de problème."

...et un choix pendant la mission

Le fait pour les policiers municipaux perpignanais de disposer de plusieurs alternatives pour faire face à une menace permet de s'adapter au "curseur de la violence", explique Hervé Beille, "sachant aussi qu'une arme peut être défaillante donc il faut une protection". "Selon le curseur, on va monter en essayant d'être un peu au dessus, ne serait-ce que par le ton de la voix. Souvent, lors d'une altercation, l'agent par le ton de sa voix peut déjà calmer tout le monde."

En 32 ans de métier, le policier a vu "monter et monter le curseur de la violence, et que ce soit au niveau des incivilités ou des violences verbales, le ton n'est plus le même." C'est pour cela que, selon lui, cet équipement reste limité.

Un équipement qui ne pèse pas lourd face au terrorisme

Régulièrement pris pour cible, les policiers municipaux vivent avec la menace des attaques terroristes inattendues et se savent vulnérables. "Par exemple, une balle de kalachnikov va transpercer notre gilet pare-balles, explique encore Hervé Beille. Une arme de poing a aussi des limites au niveau du tir à distance par rapport à une arme d'épaule." Malgré ces limites et son souhait d'un équipement encore plus important, il concède qu'à Perpignan, les policiers municipaux ont à leur disposition des "moyens lourds". "Mais ce ne sont pas des moyens que l'on peut porter constamment sur soi", ajoute-t-il.

...mais qui pèse lourd sur les épaules des policiers

Prendre avec soi pendant son service du matériel pour se défendre veut dire s'alourdir. "Ça fait quand même un peu plus d'une dizaine de kilos de matériel sur soi toute la journée, chiffre Maxime de la brigade VTT. Sachant qu'un cycliste va avoir en plus le poids du casque, souvent un petit sac pour porter quelques affaires et le poids du vélo également." Il y a donc un choix à faire entre confort et protection. "Un agent peut se lester volontairement pour prendre plus de matériel. Après, nous on fait huit heures sur le terrain, cinq jours par semaine, ça reste quand même une contrainte", résume le policier.

La formation, autre atout perpignanais

Etre protégé à 100 % est un objectif impossible, résume Hervé Beille. "La problématique, c'est que quand on est dans la défense, on a toujours un temps de retard sur l'attaque. La défense s'adapte à ce qu'elle voit", pointe le responsable de la cellule formation des moniteurs au sein de la police municipale de Perpignan. Pour lui, c'est par la formation et l'aguerrissement qu'il est possible d'équilibrer le combat.

La police municipale de Perpignan bénéficie à ce niveau là d'un avantage puisqu'elle dispose d'une cellule de formation, ce qui est le cas de "très peu" de polices municipales, assure Hervé Beille. Les moniteurs enseignent donc continuellement de nouvelles techniques aux agents et les moniteurs eux-même continuent de faire évoluer leurs pratiques. "La nuit, on réfléchit. Des fois, il y a des idées qui nous viennent parce qu'on se repose et qu'on est apte à réfléchir. Il y a des choses qui vont nous venir par rapport à ce qu'on aura vu dans la journée ou simplement grâce à une discussion avec une personne qui n'est pas forcément du métier", explique le formateur.