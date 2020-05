A Perpignan, deux passants neutralisent un voleur à l'arraché

Ce mardi matin, une octogénaire qui se promenait rue de la tramontane, dans le quartier du Bas-Vernet, a vu surgir un malfaiteur qui lui a arraché son collier avant de prendre la fuite. Mais lorsque les policiers sont arrivés sur place quelques minutes plus tard, ils n'ont pas eu à beaucoup s'employer : le voleur leur a été livré sur un plateau, par deux passants.

Témoins du vol, un jeune pompier de la caserne de Perpignan Nord et un directeur de centre aéré l'ont immédiatement pris en chasse et rattrapé. Et même si le malfaiteur a tenté de se défendre en les aspergeant de gaz lacrymogène, les deux hommes ont réussi à le maîtriser et le maintenir au sol jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

Âgé de 16 ans, le mis en cause est un sans-domicile-fixe, plusieurs fois arrêté à Paris et dans l’Essonne pour une série de vols. En garde à vue, le jeune homme a reconnu les faits, et le collier a été restitué à la victime. L’auteur sera déféré ce jeudi matin devant le tribunal pour enfants de Perpignan.