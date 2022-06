A Perpignan, deux policiers empêchent une femme de se jeter d'un toit

Un drame a été évité de peu lundi après-midi dans le centre de Perpignan. Deux policiers sont intervenus sur le toit d'un immeuble de quatre étage dans le quartier St-Jacques. Une femme âgée d'une trentaine d'année menaçait de se jeter vingt mètres plus bas.

Après 45 minutes de discussion, les deux fonctionnaires ont heureusement réussi à maitriser la jeune femme. L'un d'eux témoigne ce mardi matin sur France Bleu Roussillon : "C'était assez compliqué car il y avait de fortes rafales de vent. On a avancé tout doucement. Au début, elle ne voulait pas de notre aide. Elle était visiblement alcoolisée et elle nous a copieusement insulté. On a réussi à la faire s'assoir et puis on a profité d'un moment d'inattention de sa part pour lui saisir le bras et la bloquer jusqu'à l'arrivée des pompiers cinq ou six minutes plus tard mais ça a été les minutes les plus longues de notre vie ! Ce n'est déjà pas facile de maintenir immobile quelqu'un sur le sol mais quand vous êtes à vingt mètres de haut sur un toit, c'est compliqué ! "

La jeune femme a été légèrement blessée au poignet. Elle a été hospitalisée.