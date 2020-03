A Perpignan, le mystérieux pilote décédé dans un crash n’avait jamais volé !

Il s’appelait Yuri Martelli, il avait 20 ans, et son premier vol aura aussi été son dernier… Le mystérieux pilote qui a volé un petit avion la semaine dernière à Perpignan, et qui s’est tué dans un crash quelques minutes plus tard à Corneilla-del-Vercol, a été identifié par les enquêteurs : il s’agit d’un jeune italien d’origine brésilienne, habitant à Massa, une ville balnéaire de Toscane. Etudiant dans une école hôtelière, le jeune homme était porté disparu depuis une vingtaine de jours. Ses parents ont été convoqués par les gendarmes en France et ont officiellement reconnu la victime, notamment grâce à ses habits.

Selon le quotidien La Repubblica, Le jeune homme ne possédait aucun brevet d’aviation et n’avait jamais piloté le moindre appareil. Mais il nourrissait une passion pour l’aviation et s’était entrainé sur des simulateurs de vol. C’est donc un pilote totalement inexpérimenté qui a réussi à faire décoller un petit bimoteur en pleine nuit, avec une tramontane à plus de 100 km/heure, et à voler pendant plusieurs dizaines de minutes au-dessus des habitations de l’agglomération de Perpignan.

De nombreuses questions encore sans réponse

C’est la stupeur et l’incompréhension dans l’entourage de cet étudiant discret et introverti, selon le quotidien Il Terreno. Personne ne comprend pourquoi le jeune homme a subitement arrêté ses études et pris la fuite vers la France. Et pourquoi, en pleine nuit, il a décidé de pénétrer par effraction sur le site de l’aéroport de Perpignan pour voler un appareil.

Selon une source proche de l’enquête, plusieurs pistes sont toujours à l’étude pour expliquer le crash, mais celle d’une erreur de pilotage est sans doute la plus plausible.