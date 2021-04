À Pessac, un policier se fait frapper et voler son arme, l'agresseur est en fuite

Un homme est en fuite et détient l'arme de service d'un policier du commissariat de Bordeaux, ce jeudi soir. L'agresseur était en train de voler la voiture personnelle du policier qui n'était plus en service et qui sortait d'une boulangerie à Pessac. Surpris par le policier, il l'a frappé avec une lampe-torche, a profité de la confusion pour prendre son pistolet et s'enfuir avec. D'après un syndicat de police, le fonctionnaire était totalement dans son droit de conserver son arme même s'il ne travaillait plus. Ce dernier est légèrement blessé mais très affecté sur le plan psychologique.