A Pinet, une famille retrouve "Mama", une octogénaire disparue le jour de Noël

L'histoire aurait pu avoir une fin tragique mais finalement, plus de peur que de mal. A Pinet, une commune d'un peu plus de 1500 habitants, entre Mèze et Florensac, une dame de 83 disparait dans la soirée du 25 décembre. Un important dispositif est déployé pour la retrouver : police municipale, gendarmes appuyés par un hélicoptère équipé de caméras thermiques, ainsi qu'une brigade cynophile... Mais c'est finalement une famille du village qui retrouve "Mama", c'est ainsi qu'est connue l'octogénaire.

"Elle m'a dit : Je savais que vous viendriez me chercher"

Voyant que les recherches ne donnaient rien, le maire de Pinet Nicolas Isern propose aux villageois d'organiser une battue pour tenter de retrouver "Mama". Une centaine de personnes, y compris des habitants des communes voisines se lancent à sa recherche, jusqu'au milieu de la nuit, mais une fois encore, Mama est introuvable. Le lendemain, le 26 décembre, les recherches des secours reprennent, les habitants ont alors pour consigne de rester chez eux et de les laisser faire... Mais Fabrice, Isabelle et son fils décident de braver l'interdit. C'est finalement Sébastien, 9 ans, qui repère une forme sous le pont de l'autoroute, près d'un ruisseau. "J'ai cru que c'était un masque, parce qu'elle portait un masque", raconte le garçon. "J'ai demandé à maman si c'était Mama, elle nous a fait coucou".

Le beau-père de Sébastien, Fabrice, lui demande alors de retourner dans la voiture garée non loin de là. Puis il descend en contrebas vérifier si Mama va bien. La vieille dame est allongée dans la boue. Mais elle semble en bon état raconte-t-il : "Elle n'était pas trop paniquée et assez contente de me voir. Avec cette petite phrase : "je savais que vous viendriez me chercher". Je lui ai dit que j'étais là". Fabrice appelle immédiatement les secours, qui arrivent pour prendre Mama en charge. L'octogénaire est désorientée et en hypothermie, mais elle est saine et sauve.

Le maire de Pinet assure que cette famille recevra les honneurs de la commune lors de la cérémonie des voeux pour la nouvelle année.