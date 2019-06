A Poitiers, des bandes rivales s'affrontent en plein jour dans le quartier Bel Air, les habitants n'en peuvent plus

Ils en ont ras-le-bol les habitants du quartier Bel-Air ! Ras-le-bol de vivre dans la peur des bandes rivales. Toutes les semaines ou presque, ils constatent des problèmes dans cette cité populaire de Poitiers : voitures brûlées, dégradées, coups de feu qui retentissent parfois en plein jour, règlements de comptes à coups de poings ou autres. Ce mercredi soir encore, les riverains de la rue Gerhard Hansen ont été alertés par des cris sur le parking.

" Ca courait dans tous les sens. J'ai vu la police arriver. Ca fait 42 ans que je vis ici, et je vous le dis, je vais demander à déménager", explique une habitante.

Un peu plus loin, un homme hâte le pas. "Monsieur, je suis de France bleu" ...

"J'm'en fous ! Ici, personne vous parlera. La dernière fois le facteur, ils lui ont dit : on sait où tu habites et un an après, ils lui ont cramé la bagnole", lâche t-il en continuant sa route, fuyant le micro.