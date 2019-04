À Poitiers, deux jeunes filles séquestrées et prostituées de force dans une chambre d'hôtel

Poitiers, France

À Poitiers, deux jeunes filles ont été séquestrées dans une chambre de l’hôtel Class Hotel, zone de la République. Elles ont aussi, selon leurs dires, été prostituées de force.

Deux jeunes filles dont une mineure

La première jeune femme séquestrée a 19 ans et a fugué de chez elle. C'est elle qui alerte la police mercredi soir. Elle explique aux fonctionnaires que son compagnon la force à se prostituer, et qu'il la séquestre. Les policiers se déplacent, et retrouvent le proxénète présumé de 20 ans.

17 mois de prison ferme

Après enquête, les forces de l'ordre découvrent une autre jeune fille, mineure, de 17 ans. Elle aussi aurait été forcée de se prostituer. Le jeune homme mis en cause a été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers à 17 mois de prison ferme, et placé sous mandat de dépôt.