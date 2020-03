A Poitiers, on filtre les entrées en centre commercial

Poitiers, France

Un peu partout en France, les français se bousculent aux abords des super et hypermarchés pour faire leurs courses avant la décision éventuelle d'un confinement plus strict. Le Poitou n'est pas exempt. Avec des drives saturés et des systèmes pour filtrer les entrées en magasins comme ici à Poitiers.