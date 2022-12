A Poitiers, l'Espace Mendes France victime de dégradations après un débat "vif"

Mardi soir, l'Espace Mendes France , lieu de sciences et de culture en partage a été le lieu d'une confrontation sur un thème de société. Invitée par l'université de Poitiers, Nathalie Heinich une sociologue et directrice de recherche au CNRS est là pour parler du thème : "l'écriture inclusive, ennemie du féminisme universaliste". La veille sur les réseaux sociaux certains dénonçaient la tenue de cette conférence dénonçant la sociologue et des propos homophobes et islamophobes, une manifestation s'est tenue devant l'espace.

Invités par les organisateurs pour débattre, des manifestants ont voulu "chambouler la conférence" la police a été appelée pour calmer les esprits. Dans la nuit les vitres des portes d'entrée ont été brisées. l' EMF porte plainte.

Didier Moreau, le directeur général de l' Espace Mendes France : "En France, il y a eu cinq ou six conférences qui ont été annulées ces dernières semaines à l'initiative de municipalités pour anticiper un désordre à l'ordre public nous on a souhaité que cette conférence ait bien lieu et elle a eu lieu. On a invité les manifestants à venir débattre mais s'ils sont venus dans la salle c'était pour empêcher que les débats se déroulent. Le débat a été vif mais le débat eu lieu."