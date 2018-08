Poitiers, France

Cela fait une semaine que la famille de Tiphaine Veron, qui travaille dans le social à Poitiers est sans nouvelle d'elle. Passionnée par le Japon, cette Poitevine de 36 ans était en vacances sur place depuis le 27 juillet. Elle a passé une première nuit dans un hôtel, près de l'aéroport de Narita où elle a atterri. Elle est bien arrivée à Nikko, dans le Nord de l'archipel le lendemain. les caméras de vidéosurveillance de la gare l'attestent. Mais depuis, plus rien ! C'est le gérant de son hôtel qui a appelé la police lundi matin. Tiphaine avait en effet réservé pour 2 nuits. Il s'est inquiété de ne toujours pas la voir le lundi matin, ses affaires étant restées dans sa chambre. Dès le mardi donc, l'ambassade de France appelle la famille. Sa sœur Sibylle et ses frères Damien et Stanislas, inquiets, ont préféré quitter Poitiers et Paris se rendre sur place et suivre les recherches lancées par les autorités nippones. Ils ont financé leur voyage grâce à un appel aux dons sur internet. Depuis, ils enchaînent les interviews dans les télévisions japonaises. Sa mère, qui est restée à Poitiers, est en contact permanent avec eux. Il faut dire que Tiphaine souffre d'épilepsie. Son oncle, ses cousins et autres proches, pour leur part, relaient les avis de recherche en français, en anglais, et en japonais sur les réseaux sociaux. Tiphaine, qui vit à Poitiers elle aussi accompagne des enfants handicapés, et notamment autiste dans leur quotidien. Pour l'instant, les secours n'excluent aucune hypothèse quant à sa disparition.