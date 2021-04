Le leader en France de distribution de pièces détachées de machines agricoles ne connaît pas la crise. Il a confié à Randstad Inhouse le soin de recruter au plus vite 70 personnes pour sa plateforme logistique implantée dans la zone industrielle au nord de Poitiers.

A Poitiers, la société Kramp recrute 70 caristes et préparateurs de commande

Recruter en plein confinement, c’est possible ! L’un des principaux spécialistes de la distribution de pièces détachées de machines agricoles et de motoculture a vu sa croissance accroître de 20% l’année passée, en pleine épidémie de coronavirus. La société d’origine néerlandaise est leader en France, avec une part de marché de 11 à 12%, comme l'explique la directrice France logistique, Aurélie Mattman.

Nous faisons partie de la chaîne alimentaire, notre site a donc continué (à) de fonctionner à chaque confinement. Notre modèle de distribution n’a pas changé mais nous avons un nouvel éventail de services, comme la livraison avant 9h dans le sas des concessionnaires. Les agriculteurs peuvent donc récupérer leur pièce manquante avant leur ouverture

A Poitiers, l’entreprise possède un entrepôt moderne qui lui permet de gérer les commandes de l’ensemble des agriculteurs français. Et malgré la crise sanitaire et ses conséquences économiques, la croissance se poursuit en 2021, ce qui conduit Kramp à recruter.

70 postes à pourvoir

30 caristes et 40 préparateurs de commandes peuvent postuler à cette longue mission d’intérim. Ces derniers seront formés et accompagnés sur la préparation, la réception et l’expédition de marchandises donc pas besoin d’expérience ou de qualification particulière. En revanche, pour les postes de caristes, une première expérience dans la logistique est préférable. « Nous pouvons aussi dispenser des formations pour acquérir les compétences requises au métier de cariste, qui utilise des engins de levage » précise Pierre Cailleau, Directeur Randstad Inhouse de la région Poitou Charentes Nord Aquitaine.

A la clé, précise Aurélie Mattman, des véritables perspectives d’embauche sont prévues.

Aujourd’hui nous n’arrivons plus à recruter que ce soit des saisonniers ou des personnes en CDI. Un poste de chef d’équipe logistique est toujours vacant. Nous avons dû faire appel à une agence de recrutement

Des postes en intérim à plus au moins longue durée, pouvant aller jusqu’à 18 mois sont toujours à pourvoir. Les candidats intéressés peuvent contacter et envoyer leur CV à l’agence InHouse de Kramp au 05.49.11.52.56 ou par mail à inhkpo.poitiers@randstad.fr.