A Poitiers la tension locative se renforce à l'approche de la rentrée

La rentrée c'est dans un mois, mais de nombreux étudiants ont déjà trouvé leur appartement. Face à la précocité des recherches, le mois d’août est de plus en plus tendu sur le marché locatif.

Poitiers, France

A Poitiers, chercher un appartement trois mois avant la rentrée est désormais de plus en plus fréquent. De nombreux étudiants n'attendent même plus les résultats du baccalauréat pour se mettre un quête d'un toit pour leur année universitaire.

Thaïs, une jeune aveyronnaise, rentrera en septembre prochain à l'université de Poitiers. Sa recherche d'appartement n'est pas simple et notamment parce qu'elles s'y sont prises au mois d’août selon sa mère Stéphanie "C'est un peu compliqué, nous avions prévu plusieurs visites, et les agences en ont annulées plein au dernier moment parce que les appartements sont loués".

Une visite toutes les demi-heures

Une tension sur le marché locatif qui commence à stresser la mère de famille "On a une visite toutes les demi-heure, on réfléchit vite si ça conviendrait ou pas à chaque fois parce qu'il ne faudrait pas louper une occasion"

Des étudiants qui se trouvent un appartement dès juin

Du coté des agences immobilières, c'est le même constat. Baptiste Audenet est le dirigeant de Bed and School, une agence immobilière spécialisée dans le locatif étudiant. Selon le jeune agent immobilier : "Avec les procédures d’aujourd’hui, les étudiants savent déjà où aller avant la fin du baccalauréat, donc ils prennent leurs appartements très tôt".

Ce procédé permet aux étudiants de se prémunir contre la pénurie d'appartement mais aussi de se réserver les meilleurs logements. En revanche il y a un inconvénient financier à cette pratique comme nous le rappelle Baptiste Audenet : "De fait ils doivent payer les mois de juillet et août sans habiter dans l'appartement donc ils perdent de l'argent".