A Poitiers, les avocats disent non au box vitré pour leurs clients détenus;

Me Ouvrard, le batonnier de Poitiers devant le box de la discorde

Poitiers, France

Si le débat surgit aujourd'hui c'est bien sur lié à l'installation de la justice dans ses nouveaux murs. Ces box vitrés n'existaient pas dans l'ancien palais. Pour les avocats ces box vitrés constituent une triple atteinte. Atteinte à la dignité de tout le monde. "Cet homme est dans une cage (...) Il est dans un processus qui pour moi est plus un processus d'humiliation" estime Me Françoise Arthur. Atteinte aussi à la présomption d'innocence et aux droits de la défense selon les avocats.

Les policiers ont disparu des salles d'audience

Le procureur de la république n'a pas donné raison aux avocats rappelant aussi que depuis que le ministère de l'intérieur a supprimé la présence de policiers dans les salles d'audience, l'obligation de sécurité revient au président du tribunal. "Si cet homme est aujourd'hui dans une cage c'est à cause de choix budgétaires" dénonce Me Arthur. Si l'on suit cette logique du risque sécuritaire carricature le bâtonnier de Poitiers Me Ouvrard, "demain les magistrats iront juger les prévenus directement en prison"

Une réponse au cas par cas

Lors de l'audience, le président du tribunal a choisi le cas par cas. Pour l'un des prévenu détenu, il a refusé qu'il sorte du box, pour le second défendu notamment par Me Coutant, il a donné droit à la demande des avocats.