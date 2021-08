A Poitiers, les habitants des Trois-Cités s'inquiètent après l'incendie de la permanence du député Houlié

La police lance un appel à témoins ce vendredi après l'incendie criminel perpétré contre la permanence du député "En Marche" Sacha Houlié à Poitiers. Ca s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi vers deux heures du matin. Et les dégâts sont considérables. Dans le quartier des Trois-cités, les habitants sont consternés : des tags, des poubelles déversées devant le local, il y en a déjà eu par le passé, notamment pendant la crise des gilets jaunes ou avec les agriculteurs en colère. Mais un incendie criminel volontaire, c'est plus qu'inquiétant. Au lendemain de cet acte en tout cas, l'odeur âcre de fumée prenait encore à la gorge aux abords de la bâtisse, place de France.

Un acte complètement inconscient

Le feu heureusement n'a pas eu le temps de s'étendre aux appartements du dessus. Le bailleur social Ekidom propriétaire du bâtiment est venu s'en assurer, en la personne d'Aurélie Amirault, responsable de pôle.

"Ca s'est passé dans la nuit donc nos locataires au-dessus dormaient. Mais c'est complètement inconscient d'avoir mis le feu comme ça."

Ici, tout le monde a conscience qu'on a frôlé le drame. Ca aurait pu être pire. Chez Ekidom, dès le lendemain matin, on a envoyé des équipes pour relever les dégâts, mobiliser les artisans éventuels et prendre des nouvelles des locataires. Devant la permanence, de la rubalise délimite les zones à sécuriser.

Des riverains choqués

Derrière le ruban rouge et blanc, Boumédienne observe en silence. Il tient le snack-bar juste à droite de la permanence parlementaire. A l'intérieur de son restaurant, des odeurs fortes de fumée là-aussi. Il craint pour ses sauces. "Il y aura sûrement des pertes." Et puis, il faut qu'il vérifie si l'électricité a été coupée car il a des congélateurs avec des aliments à l'intérieur. Ce vendredi matin, Boumédienne a du mal à s'y mettre. Entre le braquage à main armée de sa voisine du bureau de tabac le 11 août dernier et l'incendie criminel juste à côté de son commerce, il se dit choqué.

"Le feu, c'est dangereux quand même. Il a le gaz et tout. Les habitants au dessus. Non vraiment, je suis choqué. "

Devant le buraliste, une habitante regarde la scène de loin. Elle dit ne pas être étonnée de ce qu'il se passe. Cela fait 14 ans qu'elle vit aux Trois-cités, et elle a vu la violence s'accroitre dans le quartier, explique t-elle. La retraitée trouve d'ailleurs que la situation s'est aggravée avec la crise sanitaire liée au covid. Elle parle de violence sociale et même si elle ne cautionne pas de tels actes, elle a le sentiment que :

"Pour moi, cette violence répond à la violence sociale qu'on traverse en ce moment. Regardez autour de vous. Les jeunes qui n'ont pas de travail, l'obligation du pass sanitaire et tout ça"

Aux Trois-cités, hors micro, la plupart des habitants se disent stupéfaits de l'incendie du local parlementaire de leur député. Ce dernier a d'ailleurs porté plainte vers 14h ce vendredi. Après avoir réalisé les relevés et interrogé les voisins, les policiers lancent un appel à témoins pour savoir si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose cette nuit-là. Le parquet lui a ouvert une enquête pour incendie criminel volontaire. Le député Houlié pour sa part entend bien poursuivre son travail. En attendant la fin des travaux dans sa permanence, d'ici un mois ou deux, il cherche des locaux temporaires, si possible dans le quartier.