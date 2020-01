A Poitiers, un chauffard fonce sur un policier, celui-ci dégaine son arme

Poitiers, France

L'année 2020 vient à peine de débuter lorsqu'une patrouille de police est intriguée par l'attitude de deux automobilistes arrêtés en pleine rue, avenue de l'Europe, visiblement en train de s'invectiver. Pour quelle raison ? On ne le sait pas mais en revanche, aussitôt que l'un des deux automobilistes voit les policiers approcher, il prend la fuite au volant de sa BMW.

Feux rouges grillés et routes à contre-sens

Là, l'homme, âgé de 37 ans, prend tous les risques pour tenter d'échapper à ses poursuivants : feux rouges grillés, routes prises à contre sens. Tout cela bien sûr à grande vitesse. Une fuite qui va le conduire dans une impasse. Les policiers pensent l'avoir enfin coincé. C'est sans compter l'inconscience de cet homme.

Le policier tire sur la voiture

Alors que deux policiers s'approchent à pied de lui pour l'interpeller, il leur fonce dessus. Pendant que l'un se jette sur le côté, le second sort son arme et tire pour le stopper. En vain. Après avoir percuté une des voitures de police, il disparait avant d'être retrouvé 36 heures plus tard en Deux-Sèvres. L'homme, qui reconnait partiellement les faits, dit avoir fui car il n'avait pas le permis.