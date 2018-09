Il conduisait ivre, avec un passager à l'avant dans le même état que lui, mais surtout un enfant de 10 ans à l'arrière. Il s'est fait retirer son permis de conduire et a fait un tour en garde à vue.

Poitiers, France

Suite aux deux accidents mortels de la nuit de vendredi à samedi à Poitiers, avec l'alcool ou la vitesse en cause, les policiers ont renforcé leurs contrôles tout le week-end dans le quartier de la gare. Et ils ont bien fait !

Samedi soir ils ont interpellé un conducteur qui roulait ivre, avec un passager à l'avant dans le même état (voire pire), et surtout un enfant de 10 ans à l'arrière. Le conducteur avait 1,76 gramme d'alcool par litre de sang, bien plus que les 0,8 autorisés. Son permis lui est retiré, et il a passé la nuit en garde à vue. Son passager, lui, a été placé en cellule de dégrisement avant qu'on vienne le chercher