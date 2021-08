A Poitiers un déséquilibré veut se faire tuer par la police

Le moins que l'on puisse dire c'est que les policiers de Poitiers ont su garder leur sang froid. Il est 22h30 ce jeudi, quand l'homme se présente à l'accueil du commissariat de police avec une machette dans une main et une arme de poing dans l'autre. Il interpelle les policiers, et les menace. Les policiers sortent et ce poitevin de 28 ans leur lance à plusieurs reprises "je vais vous crever tuez moi!" il a alors un réflex qui lui sauve peut être finalement la vie, car il jette à terre sa pseudo arme à feu (puisqu'en fait elle factice) mais il conserve sa machette, menacés les policiers auraient pu ouvrir le feu mais finalement ils arrivent à le maitriser en faisant usage par deux fois d'un taser (pistolet à impulsion électrique) et grâce à l'aide de la brigade cynophile . Une fois maitrisé l'homme inconnu des services de police est conduit en psychiatrie au CH Laborit, où il a été interné.