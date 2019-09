EN IMAGES: A Poitiers, un marronier centenaire tombe sans prévenir en plein centre ville

Peu avant 14 heures ce jeudi, un des marronniers de la place de République en plein centre ville de Poitiers est tombé. Heureusement il n'y a pas de victimes sauf quelques personnes égratignées mais on a frôlé la catastrophe.

Poitiers, France

L'arbre centenaire est tombé alors que les derniers clients de la pizzeria située juste en face déjeunaient en terrasse. Sans prévenir, l'arbre est tombé à seulement 50 centimètres de la vitrine de l'agence de voyages de la rue Magenta en plein coeur de Poitiers.

L'arbre est tombé sans faire de blessés, il pesait entre 5 et 8 tonnes © Radio France - Anne Tréguer

"Le système racinaire, la canicule plus des vents tourbillonnants ont occasionné la chute de marronniers"

" Plusieurs effets cumulés peuvent expliquer cette chute d'arbre ", nous précise Vincent Pellerin du service des espaces verts de Poitiers en charge des arbres de la préfecture de la Vienne. "Le système racinaire, la période de canicule et donc l'assèchement du bois plus quelques vents tourbillonnants sur cette place là ces dernières heures ont occasionné la chute du marronnier", explique Vincent Pellerin .

Les élagueurs ont rapidement évacué le marronnier et a laissé place à un grand vide sur cette place de la République très fréquentée à l'heure du déjeuner et en soirée. Le marronnier le plus proche a été élagué à son tour pour éviter tout autre accident.