A Pomacle, ne buvez pas l'eau du robinet !

Pomacle, France

Si vous habitez Pomacle, ne buvez pas l'eau du robinet ! Ne l'utilisez pas non plus pour vous brosser les dents ni pour laver les aliments. C'est par ce message que la mairie de la commune a communiqué sur sa page Facebook : _"Urgent !!! Veolia nous informe que le réseau d’_eau de Pomacle est impropre à la consommation. Ils ont détecté des germes pouvant entraîner des gastro-entérites. Ils nous conseillent de ne pas la boire, de ne pas se laver les dents et de ne pas nettoyer nos aliments avec".

Des distributions d'eau sont prévues

La mairie de Pomacle a immédiatement fait appelle à la solidarité de ses habitants afin de prévenir tout le monde au plus vite et d'organiser une distribution de bouteilles d'eau. Cette distribution a lieu à la salle des fêtes, ce mercredi de 13h à 14h et de 18h à 21h.

Sur sa page Facebook, la mairie indique que "Veolia nous informe que les résultats sur la qualité de l’eau seront valables jeudi".