À Pontchâteau, une messe du 15 août en hommage au père Olivier Maire

Ce dimanche 15 août, c'est la traditionnelle messe de l'Assomption célébrée partout en France. À Pontchâteau (Loire-Atlantique), elle s'annonce particulièrement émouvante. C'est le père Olivier Maire qui devait la célébrer. Le religieux a été tué lundi 9 août par un Rwandais à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée).

Le père Olivier Maire était attendu ce 15 août à Pontchâteau

À l'entrée de la petite chapelle, au pied du célèbre calvaire de Pontchâteau, l'affiche accrochée depuis des semaines n'a pas été retirée. Elle annonce "une messe solennelle" ce 15 août présidée par le père Olivier Maire, "provincial des missionnaires Montfortains", présents dans la commune depuis plusieurs années.

Le choc est encore immense dans cette communauté. Le père René Paul a connu la victime, il y a 20 ans, lors d'une mission en Afrique et a encore du mal à réaliser. "On a appris ça comme tout le monde par la radio et la télévision, le père Olivier Maire avait été très discret sur le fait qu'il accueillait ce Rwandais, même nous, nous n'étions pas au courant", explique-t-il. "On essaye de vivre ça dans la foi et l'espérance, mais c'est très très dur".

L'évêque de Nantes présidera la messe de l'Assomption à Pontchâteau

Depuis lundi, les messages de soutien des fidèles affluent chez les frères Montfortains de Pontchâteau. "Beaucoup de coups de fil, des écrits pour nous dire que c'est une grande perte et une souffrance partagée", raconte le père Brembilla Santino qui avait travaillé avec le disparu pendant trois années à Rome.

Ce dimanche, l'émotion sera forte et chacun aura sans doute une pensée dans ses prières pour le père Olivier Maire. "Il sera là, invisible mais bien présent", confirme le père René Paul. "La meilleure façon de célébrer sa présence, c'est de bien célébrer cette fête de la Vierge Marie. On doit accueillir l'héritage que le père Olivier Maire nous laisse pour continuer nos mission", assure de son côté le père Santino.

C'est finalement l'évêque de Nantes, en personne, qui présidera la messe du 15 août à 10h30 à Pontchâteau. Monseigneur Laurent Percerou a annulé ses précédents engagements pour être présent auprès des fidèles et de la communauté des Montfortains.