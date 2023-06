À Pontvallain, la stèle en hommage aux anciens combattants vandalisée

La flamme pour rendre hommage aux anciens combattants des guerres en Algérie, Maroc et Tunisie a été cassée en deux.

"Ca me fend le cœur", lance Lucien Arnoult, le président sarthois de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA). Il a appris le samedi 24 juin que la stèle installée par son association en mars 2022 à Pontvallain a été vandalisée. Comme révélé par Le Maine Libre et confirmé par France Bleu Maine, la flamme en granit rose a été cassée en deux morceaux.

"C'est quelque chose d'affreux, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 30.000 jeunes appelés qui sont morts en Algérie", rappelle Lucien Arnoult. "Il y a aussi 25.000 anciens combattants qui sont revenus blessés, meurtris, complètement ravagés, d'autres qui ont fini en maison de santé. J'ai 85 ans, je fais partie des derniers survivants, alors je ne comprends pas, c'est une honte, tomber dans une telle bassesse !"

La stèle était au croisement de l'avenue du 19 mars 1962 et de la route de Mansigné. - Souvenir français (72)

De nombreuses questions

"Je ne comprends pas ! Comment c'est arrivé ? Qui a fait ça ? Pourquoi ? Était-ce un pari ? Un accident ?" s'interroge l'ancien combattant sarthois. Lucien Arnoult portera plainte ce lundi 26 juin. Il compte bien reconstruire une nouvelle stèle pour rendre hommage aux anciens combattants.