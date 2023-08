À Portbou le confinement de la population est levé, mais l'incendie toujours pas contrôlé

Bien que l'incendie soit toujours en cours aux abords de Portbou (Espagne) ce samedi soir, le maire de la commune, Gael Rodriguez Garrido, élu en juin dernier, a annoncé la levée du confinement. Vendredi, les pompiers avaient imposé l'interdiction de déplacement pour assurer la sécurité de la population face aux flammes qui se propagent autour de la commune espagnole. Pour l'heure, plus de 500 hectares ont brulé.

"La route c'est en priorité pour les pompiers"

Toutefois, le jeune édile appelle administrés et touristes en vacances sur sa commune située à la frontière française à la responsabilité. " Maintenant il y a une meilleure perspective parce qu'on peut quitter Portbou. Mais les autorités recommandent de limiter les déplacements au travail, parce que le feu n'est pas éteint. On peut partir en France ou dans les autres villes mais avec responsabilité. La route c'est principalement pour les pompiers et ça c'est valable pour les habitants de Portbou et pour les touristes." insiste Gael Rodriguez Garrido.

Les flammes toujours pas maitrisées

Au moment de l'annonce de la levée du confinement ce samedi soir, le feu n'est toujours pas maitrisé, et si les flammes ne progressent plus pour l'instant, elles ont tout de même parcouru 573 hectares selon les gardes forestiers espagnols. Samedi, en fin d'après-midi, des hélicoptères bombardiers ont pu décoller pour arroser des points chauds aux abords de la commune. Jusque-là les rafales de tramontane les empêchaient de voler.