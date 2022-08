A Pré-en-Pail, le spécialiste mayennais du kebab condamné à rembourser des subventions publiques

La société Saglam à nouveau dans le viseur de la justice. Cette société, leader de la production de viande kebab en France, et basée à Pré en Pail dans le Nord-Mayenne, est déjà connue des tribunaux pour manque d'hygiène et blanchiment de fraude fiscale. L'entreprise est aujourd'hui mise en cause pour ne pas avoir créer des emplois, pourtant subventionnés par la région Pays de la Loire.

Saglam France a touché 120 000 € de subventions publiques en 2014, dans le cadre du fonds d’intervention territorial (FIT) agro-alimentaire, un dispositif destiné à aider les industries du secteur. La convention signée entre la société et la Région Pays de la Loire impose à Saglam la création d'au minimum 55 emplois. L'entreprise n'a créé que 42 postes, estime le tribunal administratif de Nantes dans sa décision du 27 juillet 2022, et doit donc rembourser à la Région les subventions perçues pour les 13 emplois non-créés, soit un montant de 28 320 €.

Une "régularisation", selon Saglam

La Région déclare à France Bleu Mayenne "se féliciter du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes à l’encontre de Saglam, qui n’a pas respecté les termes des engagements de la convention signée". De son côté, Armand Kaya, le directeur général du numéro 1 français de la production de kebab, affirme avoir créé les 55 emplois promis, en comprenant la période avant 2014 et la signature du contrat avec la Région. Les subventions publiques reçues sont "une régularisation" des postes créés, depuis la naissance de la société en 2011, considère le patron.

L'entreprise Saglam France se rapproche aujourd'hui d'un avocat et envisage de faire appel.