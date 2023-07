A presque 90 ans, Claude sinistré de La Laigne "fait du camping dans une caravane" pour la première fois

Claude nous accueille bottes aux pieds, dans la cour de l'exploitation agricole qu'il a cédé à son fils. Cet ancien agriculteur ne peut plus dormir chez lui, de larges fissures lézardent la façade de sa maison à La Laigne. Comme 43 autres, elle a été classée rouge après le tremblement de terre de magnitude entre 5,3 et 5,8 qui a secoué le petit village de 300 habitants il y a trois semaines.

ⓘ Publicité

Classé rouge signifie que Claude (bientôt 90 ans) et Marie (88 ans dans un mois) peuvent manger dans leur cuisine ou se laver dans leur salle de bains, mais ils ne peuvent pas dormir dans leur logement. 64 maisons de La Laigne ont été classées noires, les propriétaires ne peuvent plus y pénétrer. Après le tremblement de terre, le couple est parti vivre chez la sœur de Marie. Depuis quinze jours, ils se sont installés dans une caravane.

Claude et Marie dorment dans une grande et confortable caravane prêtée par des amis. Ils ne s'y sont pas complètement installés encore © Radio France - Marie-Laurence dalle

"On est très bien dedans, la caravane est spacieuse" dit Claude, bientôt 90 ans.

À l'intérieur de la caravane, il y a du bois partout, une douche que Claude n'a pas mis en fonction, "Ce n'est pas la peine, on a des douches là-bas" dit-il. Là-bas, dans la maison familiale, à proximité. Impossible d'installer la caravane dans la cour, pour raison de sécurité, les murs pourraient s'effondrer. "On y dort très bien" constate Claude, qui confie en riant "c'est la première fois que je fais du camping, sans bouger d'ailleurs" ! Mais il regrette quand même son lit, parce qu'il "regarde la télévision assez tard" et qu'il n'y a pas la télé pour l'instant dans la Caravane.

La façade lézardée de la maison de Claude et Marie classée rouge à La Laigne © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Le couple n'a pas encore vraiment investi son nouvel hébergement, prêté par un ami, dans lequel Marie et Claude dorment depuis 15 jours. Il n'y a aucun objet personnel à l'intérieur, à part un réveil au-dessus du lit. Peut-être plus tard, dit Claude. "On sera bien obligé de rester ici, si l'on ne peut plus accéder à la maison pendant les travaux". Les travaux, pour l'instant, il n'en connait pas l'ampleur ni la durée. Les experts sont attendus dans la semaine.

"Je ne voudrais pas que ma maison... " commence Claude avant de s'interrompre et de reprendre comme pour se convaincre : "non, elle sera réparée, elle sera réparable" ! Son épouse Marie qui épluche des légumes dans la cuisine, avoue qu'elle a très peur du résultat de l'expertise, les murs de la maison se sont écartés dit-elle, elle espère pouvoir un jour retourner dormir chez elle.