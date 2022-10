A Alissas, deux mineurs et un majeur interpellés par la police de Privas pour une tentative de cambriolage

A Alissas en Ardèche, lundi 10 octobre vers 9h30, les policiers de Privas ont arrêté trois individus, deux mineurs de 17 et 13 ans et un majeur âgé de 48 ans, tous originaires d'Avignon. Ils étaient en train de commettre un cambriolage, lorsqu'ils ont été repérés par une patrouille vers 9h30. Les policiers aperçoivent les deux mineurs dans une propriété et l'homme de 48 ans en attente dans sa voiture. A la vue de la police celui-ci donne l'alerte aux deux autres qui prennent la fuite. Tous ont été interpellés sans résistance, puis placés en garde à vue, 24h. Ils reconnaissent les faits et seront jugés au mois de mars et novembre

ⓘ Publicité