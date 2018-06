En plein débat sur les conditions d'accueil des migrants, le préfet des Alpes-maritimes défend le travail des policiers et des gendarmes à la frontière de Menton après les critiques de plusieurs associations et de la part du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Le préfet des Alpes Maritimes, Georges-François Leclerc, sur France Bleu azur ne mâche pas ses mots après les mises en causes de l'action des autorités dans plusieurs rapports qui dénoncent les conditions de traitement "indignes" des personnes en situation irrégulière à la frontière franco-italienne.

OXFAM une ONG "peu recommandable"

Selon le préfet " Il y a deux catégories de rapports d'abord les Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui ont un point de vue "essentiellement politique" et qui sont "peu recommandables" comme OXFAM qui dénonce de mauvais traitements :

les policiers aux frontières lacéreraient les chaussures des jeunes en situation irrégulière, c'est une plaisanterie !

! le préfet ajoute "plus c'est gros, plus ça passe".

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté "s'est trompé"

" Les policiers et les gendarmes français respectent le droit " répond le préfet aux mises en causes du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le rapport évoque les conditions d'attente "indignes" dans les locaux de la police aux frontières à Menton, assure que des dizaines de migrants sont renvoyés "à la chaîne" , des "formulaires pré-cochés" pour ceux qui ne parlent pas français.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté "s'est trompé" selon le préfet. " Je conteste respectueusement "point par point " y compris" les jugements de valeur consignés".

Georges-François Leclerc ajoute que selon une ordonnance du 5 juillet 2017 du Conseil d'Etat, : ", il ne résulte" pas de l'instruction que les étrangers retenus dans les bâtiments de Menton à la frontière seraient maintenus dans des conditions attentatoires à la dignité humaine."

Il y a un vrai débat sur la définition du lieu. Pour le préfet "c'est un simple poste de police de frontière et non pas un centre de détention avec des obligations particulières". Tout le débat juridique selon lui porte sur le fait "qu'il s'agisse ou non d'un lieu de rétention."

15 000 reconduites à la frontière et 150 passeurs interpellés

370 passeurs ont été interpellés à la frontière franco-italienne et 50 000 étrangers reconduits en Italie sur l'année 2017, et depuis le début de l'année 2018 les chiffres, pour l'instant, sont en baisse avec 15 000 étrangers en situation irrégulière reconduits en Italie et 150 passeurs interpellés.