A Pure, un véhicule pulvérise la vitrine d'une pharmacie

A pure, au nord de Carignan dans les Ardennes, en milieu d'après midi, un véhicule a pulvérisé la vitrine d'une pharmacie . Le choc a été violent puisque le magasin d'à côté a aussi vu sa vitrine exploser en mille morceaux. On ignore les causes et circonstances précises de l'accident qui n'a fait qu'un seul blessé léger, la conductrice, une jeune fille de 19 ans, se plaignant de douleurs et d'une légère blessure. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé dans la pharmacie.

