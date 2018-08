C'est la question que se posent les gendarmes Noyen sur Sarthe qui ont arrêtés trois voleurs. Cela faisait plus d'un an que ces hommes pillaient les fermes du secteur. Des centaines d'objets volés ont été découverts dont cette barque de cinq mètres

Le Mans, France

Le 27 août les gendarmes de Noyen-sur-Sarthe ont interpellé trois hommes qui ont reconnu avoir participé à de nombreux vols en 2017 et 2018. Leurs cibles : les exploitations agricoles du secteur mais aussi celles du Maine et Loire. Au total plus d'une centaine d'objets ont été retrouvés et saisis par les enquêteurs en vue de les restituer à leurs légitimes propriétaires majoritairement identifiés.

Mais trois objets n'ont pas encore été réclamés.

une barque de 05 mètres dérobée en 2017 au port de Saint Benoit sur la commune de Chemiré-le-Gaudin

une cuve à eau de 1000L noire dérobée sur les environs de Noyen-sur-Sarthe

des cages à veaux dérobées dans les environs de Pirmil.

Les personnes susceptibles d'être concernées par ces trois objets sont invitées à prendre contact avec la brigade de Gendarmerie de Noyen-sur-Sarthe (02 43 95 70 17). Quant aux voleurs, ils ont reconnu les faits et ont été condamnés à des peines de prison avec sursis et à des travaux d'intérêt général.