A Quimper, un rassemblement de collégiens choqués suite au décès de l'adolescente de 14 ans à Pont-de-Buis

Une soixantaine de collégiens ont marché dans la ville avec des fleurs et des photos de leur amie.

Ils ont marché d'un pas vif dans les rues de Quimper, le long de l'Odet, puis en traversant le centre-ville vers le collège de la Tour d'Auvergne. Une soixantaine de collégiens, habillés de noir, avec des roses blanches à la main, se sont rassemblés suite au décès d'une adolescente de 14 ans dans un incendie lundi 13 février 2023 à Pont de Buis. Ce sont les vacances scolaires. Les portes de l'établissement sont restées fermées, tandis que les jeunes, très choqués, ont exprimé leur émotion : "On lui rend un hommage. C'était notre pote", dit une des amies.

Une autre explique : "Moi, j'ai pensé que c'est important, car elle pensait qu'elle avait peu d'amis, et là, on montre que ce n'est pas vrai." Les jeunes, très dignes, ont posé des bougies près de la porte du collège et appelé la maman de la victime, pour lui rendre compte de leur rassemblement.

Une affaire sensible

Le choc pour ces adolescents est d'autant plus violent que des rumeurs terribles circulent sur les circonstances du drame. L'enquête est toujours en cours. Plusieurs jeunes, dont des mineurs présents au moment de l'incendie, ont été entendus dans le cadre d'une garde à vue. Des gardes à vue qui ont été levées, précise le parquet ce mardi soir. Le parquet qui reste pour l'instant très discret sur cette affaire sensible.