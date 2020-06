A quoi ressemblera la fête de la musique post-confinement en Pays de Savoie ?

Cette année, la fête de la musique aura un goût de Covid 19, en tout cas d’ambiance déconfinée. La fête est maintenue mais, uniquement dans les commerces, bars et restaurants.

A Aix les Bains cela se déroule dans deux rues essentiellement : rue de Genève et rue du Casino.

A Chamonix, la mairie crée 4 zones délimitées : Place Edmond Desailloud, Place Balmat, Avenue Michel Cro, Avenue de la Gare et Rue des Moulins.

Les commerces ont le droit de déborder sur l'espace public, c'est à dire la possibilité d'agrandir leur terrasse.

Des conditions strictes pour les commerçants et le public !