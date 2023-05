Une collecte pour aider les sinistrés de l'incendie de samedi à Ramonville-Saint-Agne

La solidarité s'organise à Ramonville-Saint-Agne au sud de Toulouse après l'incendie qui a ravagé un immeuble, samedi après-midi. Un bâtiment de deux étages, avenue Germaine Tillion. Il n'y a pas eu de victimes, mais six appartements sont complètement détruits. et quatre autres sont endommagés. Vingt-quatre personnes ont été relogées par la mairie de Ramonville : elles sont actuellement à l'hôtel.

Un appel à la générosité des habitants

La municipalité lance un appel aux dons pour aider les foyers sinistrés : elle organise une collecte de vêtements et de produits de première nécessité à partir du mardi 9 mai à 14 heures au Centre communal d’action sociale, situé place Marnac. Selon Christophe Lubac, le maire de Ramonville-Saint-Agne, "il y a besoin de vêtements et de sous-vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébé, mais aussi de jouets pour les petits".

Si vous avez des questions sur les produits que vous pouvez apporter, contactez le 05 61 75 21 28.

La commune de Ramonville-Saint-Agne appelle "à la plus grande vigilance quant à toute opération qui pourrait être lancée par d’autres biais (appel aux dons en nature ou numéraire), afin de prévenir toute situation d’abus ou de démarchage abus".