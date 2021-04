A Reims, des policiers disent leur incompréhension après le verdict du procès de Viry-Châtillon

Comme un peu partout en France, une trentaine de policiers se sont rassemblés ce mardi 20 avril devant le palais de justice à Reims pour dire leur incompréhension, après le verdict en appel du procès de l'agression de policiers à Viry-Châtillon en 2016. Cinq jeunes ont été condamnés à des peines allant de 6 ans à 18 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et 8 autres ont été acquittés.

Une agression qui avait particulièrement marqué les esprits explique François Swiderski, responsable départemental du syndicat Alliance Police dans la Marne : "Viry-Châtillon c'est dramatique, on fait brûler des policiers, ils sortent de leur voiture et demandent de l'aide, ils continuent de les caillasser alors que l'une des policières leur dit qu'elle a des enfants c'est ignoble on est au summum de la cruauté".

A Reims, deux syndicats -Alliance police et SGP Force Ouvrière- ont appelé au rassemblement ce mardi pour dénoncer des "peines diminuées" lors du verdict en appel rendu par la Cour d'assises de l'Essonne. "Ce qui nous interpelle le plus c'est que le verdict a été rendu par un jury populaire, qui en deuxième instance arrive à prononcer des peines moindres à l'égard des auteurs de ce crime car on parle d'un crime... il y a réellement à s'interroger pour savoir ce que les citoyens veulent de leur sécurité...", s'interroge Christian Pous, délégué départemental du syndicat SGP Police Force Ouvrière dans la Marne.

Des membres du Rassemblement national également devant le palais de justice

Des membres du Rassemblement national (RN), dont Laurent Jacobelli le candidat aux régionales dans le Grand Est, étaient également présents ce mardi devant le palais de justice à Reims. "Ils nous ont demandé dès lundi s'ils pouvaient participer à la manifestation... en tant qu'organisation syndicale et par définition apolitique, nous n'avons pas souhaité nous associer au Rassemblement national malgré leurs demandes, on fait notre action de notre côté", précise François Swiderski.