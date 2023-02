A Reims, Eric Dupond-Moretti annonce 300 recrutements supplémentaires pour la justice de proximité

En visite à Reims ce lundi, le garde des sceaux Eric Dupond-Moretti a dressé un premier bilan des moyens mis en œuvre depuis deux ans pour la justice de proximité. Il a annoncé des recrutements supplémentaires de juristes assistants.

Depuis 2021, 2.000 contractuels ont été recrutés pour pallier le manque de moyens et assister magistrats et greffiers. Ces assistants, juristes spécialisés et chargés de mission "se verront proposer, s'ils exercent toujours leurs fonctions, un contrat à durée indéterminée", selon le ministère de la justice.

"C'est pour une raison toute simple , souligne Eric Dupond-Moretti, après des échanges avec les contractuels qui travaillent au tribunal judiciaire de Reims. Ils ont démontré au bout de quelques mois à quel point ils étaient indispensables."

Lola Cherfa, une jeune juriste, fait partie de ces petites mains saluées par le ministre. Elle est assistante de justice : "On assiste les magistrats dans plusieurs de leurs activités. On va pré-traiter les mails que les enquêteurs envoient, on va aussi aider les magistrats à préparer les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, et on va aussi les aider à traiter le courrier papier."

Des recrutements supplémentaires

A cela s'ajoute le recrutement de "300 juristes assistants supplémentaires" dès l'année 2023. Les postes se répartissent sur le territoire métropolitain et ultra-marin : il y en aura par exemple plus de 95 en Ile-de-France, plus de 25 en Grand-Est. Ces deux régions sont les plus dotées, avec les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Le ministère crée également une nouvelle fonction d'"attaché de justice" pour "étoffer les équipes autour des magistrats", une fonction qui pourra être occupée par des fonctionnaires déjà en poste ou par des contractuels.

Le stock de jugements en attente diminue

D'après le ministre de la justice, ces renforts ont déjà produit des effets sur la lenteur des procédures. Le nombre de dossiers en attente de jugement dans les affaires de justice civile, pour lesquels les délais sont souvent très longs, a baissé de 30% en moyenne ces deux dernières années. "Pour les justiciables, cela veut dire que les dossiers qui arrivent sont plus rapidement traités", insiste le garde des sceaux.

Pour les affaires familiales (divorces, décisions de garde d'enfants, de pensions alimentaires), la baisse du stock est de 28 % en deux ans. Concernant le contentieux des pôles sociaux (Sécurité sociale, l'accès aux aides sociales ou le droit du travail) la baisse globale de 31 % sur la même période, "entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2023".