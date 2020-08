A Reims, le masque deviendra obligatoire seulement les samedis en hypercentre

Le port du masque, oui, mais pas partout et pas tout le temps ! La ville de Reims décide qu'à partir du samedi 29 août, il faudra en porter un en hypercentre tous les samedis et sur tous les marchés de la ville. "Pour le moment ce n'est pas pertinent de le généraliser", dit le maire.

"Le port du masque, partout et tout le temps, n'est pas pertinent en ce moment à Reims" ! Voilà ce que pense le maire de la ville, Arnaud Robinet, qui s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse ce jeudi 20 août. "Je suis quotidiennement la propagation du virus et pour l'instant les choses sont plutôt positives à Reims dans le sens ou il y a plutôt moins de contaminations qu'ailleurs en France", dit le maire.

Mais nous sommes en plein mois d'aôut et tout le monde n'est pas encore rentré de vacances. C'est donc pour éviter que la situation ne se dégrade à la rentrée, qu'Arnaud Robinet a choisi une solution intermédiaire : le port du masque deviendra obligatoire à partir du 29 août, uniquement sur les marchés de la ville et les samedis en hypercentre.

"J'appelle aussi les Rémoises et les Rémois à se faire dépister"

Le maire de Reims, Arnaud Robinet, précise qu'il ne s'interdit rien si la situation venait à se dégrader et il ajoute : "J'en appelle aussi à la responsabilité des Rémois. Le masque n'est pas l'alpha et l'omega, il faut surtout respecter les gestes barrières, notamment le lavage des mains, et la distanciation physique". Arnaud Robinet qui invite par ailleurs un maximum de personnes à se faire dépister quand ils rentrent de vacances ou d'un rassemblement, même familiale.